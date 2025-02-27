Муниципальный депутат Сергей Степашин провел прием жителей в Балашихе

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе состоялся прием граждан, который провел депутат Сергей Степашин. Одним из обратившихся стал житель округа, поднявший вопрос, связанный с отоплением.

Депутат внимательно выслушал проблему, предоставил подробные разъяснения и указал на порядок действий, а также порекомендовал обратиться в соответствующие организации, отвечающие за теплоснабжение.

Сергей Степашин отметил, что всегда открыт для вопросов и готов помочь в решении возникающих проблем.

«Важно, чтобы каждый человек чувствовал, что его голос услышан, а проблемы не остаются без внимания. Основная задача депутата — работать для людей, создавая условия для их комфортной и защищенной жизни», — подчеркнул он.

Напомним, что жители Балашихи могут обратиться в Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: Балашиха, улица Парковая, 7 или микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, 11.

Для записи на прием необходимо предварительно позвонить по телефону: 8 (985) 193-64-03.