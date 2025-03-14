Муниципальный депутат навестил вдову ветерана ВОВ в Ленинском округе

Депутат из Ленинского округа Олег Тихонов побывал в гостях у вдовы ветерана Великой Отечественной войны Надежды Трифоновой. Он поздравил ее с 80-летием Победы и передал подарок.

Надежда Трифонова родилась в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны она помогала маме-врачу.

Окончив 10 классов школы, поступила в Украинский архитектурно строительный университет. После работала прорабом в Грузии, в 60-е годы переехала в Москву и вышла замуж.

Супруг Надежды Александр Трифонов дошел до Берлина, участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве. Он награжден орденом Красной Звезды.

До пенсии Надежда Федоровна трудилась на ВНИИГАЗ, имеет звание Ветерана труда. Она активно участвовала в жизни поселка Развилка, где проживает. Является почетным гражданином населенного пункта. Сейчас у Надежды Трифоновой двое внуков.

«Каждый раз, общаясь с ветеранами и членами их семей, мы стараемся не только оказать материальную поддержку, но и выполнить их личные просьбы. Мы привезем ей новый телефон, который поможет Надежде Федоровне быть на связи с близкими и чувствовать их поддержку и заботу», — сказал Олег Тихонов.