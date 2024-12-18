Муниципальный депутат Михаил Антипов провел личный прием жителей в Балашихе

Депутат городского Совета депутатов Балашихи Михаил Антипов провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия». В ходе встречи, состоявшейся на днях, к депутату обратилась жительница микрорайона Кучино с просьбой о улучшении жилищных условий.

По итогам встречи будет направлен депутатский запрос в профильное управление администрации для получения разъяснений по ситуации. Михаил Антипов взял это обращение под личный контроль, что свидетельствует о его готовности активно участвовать в решении социальных вопросов жителей.

«Мы изучим ситуацию внимательно, проанализируем все возможные варианты помощи», — отметил депутатов Балашихи Михаил Антипов.

Напомним, что жители округа могут обращаться в местную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: Парковая, 7. Для предварительной записи на прием доступен телефон: 8 985 193-64-03.