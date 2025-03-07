Муниципальный депутат Химок Алексей Федоров подвел итоги работы за 2024 год

Депутат местного созыва Алексей Федоров подвел итоги проделанной работы за предыдущий год. Отчет он представил трудовому коллективу детского сада «Солнышко».

Кроме того, народный избранник поделился планами на 2025 год.

«Ключевым аспектом депутатской работы является постоянное взаимодействие с нашими жителями. За прошедший год я провел 12 личных приемов, где рассмотрел более 45 вопросов. Каждое обращение — будь то просьба, жалоба или предложение — взято под мой личный контроль», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.

Депутат отметил, что одним из главных направлений работы его работы является реализация «Народной программы» в Химках. Ее основная задача наказы по строительству и ремонту медучреждений, объектов культуры и спорта, а также социальных и образовательных учреждений.

«Одним из таких объектов станет Гимназия № 2 3. В отдельном корпусе сейчас идет капитальный ремонт», — рассказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Помимо этого, народный избранник активно поддерживает участников специальной военной операции и их семей.