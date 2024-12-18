Муниципальные соревнования по плаванию прошли в Истре

Соревнования по плаванию, посвященные освобождению города Истры от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, прошли в спортивном комплексе «Арена-Истра». Это ежегодный турнир, и он является хорошей мотивацией для юных пловцов, ведь цель — получить заветную памятную медаль соревнований.

В этом году в заплывах, организованных для пловцов первого и второго года обучения школы плавания, приняли участие около 400 начинающих спортсменов из городского округа Истра.

Мальчики и девочки только начинают осваивать азы плавания в различных стилях: кроль, брасс, на спине. Они научились нырять с бортика и стартовать со спины. Некоторые ребята уже демонстрируют заметные успехи, но, чтобы достичь настоящего мастерства, им предстоит преодолеть немало трудностей, пройти множество тренировок и продолжать оттачивать технику до совершенства.

Особая дата, отмечаемая в этот день, вдохновила юных пловцов на то, чтобы показать свои лучшие результаты. По решению организаторов все участники были удостоены главных медалей.