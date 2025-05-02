Муниципальные службы в Сергиевом Посаде мобилизовали для устранения последствий непогоды

В Сергиево-Посадском городском округе с двух часов ночи устраняют последствия непогоды. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова.

Из-за разбушевавшейся стихии в Сергиевом Посаде упало большое количество деревьев, без электроэнергии осталось несколько населенных пунктов. Все муниципальные службы мобилизовали ночью для ликвидации последствий.

В первую очередь аварийные бригады восстанавливают подачу электроэнергии, освобождают дороги от поваленных машин, убирают деревья с линий электропередачи.

«Благодарю наших жителей, кто подключается и помогает устранять последствия непогоды. Все службы работают в усиленном режиме. По мере восстановления электроэнергии в населенных пунктах округа будем информировать дополнительно», — отметила Ероханова.

Для устранения последствий сильного снегопада в Сергиево-Посадский городской округ на помощь едут подразделения спасателей из Голицына и Пирогова. Также активно коммунальщикам помогают жители округа.