Муниципальные округа Подмосковья увеличивают доходы бюджета через эффективное управление собственностью

За первые пять месяцев 2026 года городские и муниципальные округа Подмосковья показали значительные результаты в увеличении доходной части местных бюджетов. Из запланированных 31,5 миллиарда рублей фактически поступило 11,7 миллиарда, что составляет 37% годового задания.

Важной тенденцией является устойчивый рост поступлений: за январь-май текущего года результат превысил аналогичный показатель прошлого года на 683 миллиона рублей.

«Эффективное управление муниципальным имуществом — это прямой и закономерный путь к укреплению финансовой самостоятельности округов. Земельно-имущественные торги позволяют не только пополнять бюджеты, но и вовлекать в оборот новые активы для развития территорий», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Среди муниципалитетов-лидеров выделяются: * городской округ Долгопрудный, перечисливший в бюджет 173 миллиона рублей; * Одинцовский городской округ, пополнивший казну на 133 миллиона рублей; * муниципальный округ Истра, обеспечивший поступления в размере 110 миллионов рублей.

Май ознаменовался рядом крупных сделок. В Долгопрудном был реализован значительный инвестиционный проект: на электронном аукционе продали крупный имущественный комплекс по адресу: г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 21. Лот включал в себя нежилое здание и земельный участок, итоговая цена сделки составила более 162,7 миллиона рублей.

Не менее значимая продажа прошла в Черноголовке, где был продан имущественный комплекс, включающий в себя нежилое здание, сооружение и земельный участок. Сделка принесла в местный бюджет свыше 35 миллионов рублей.

Активно велась работа и в Истринском округе, где были проведены три аукциона по продаже прав аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Общая сумма сделок по трем лотам — более 20 миллионов рублей.

Вся информация о доступных объектах недвижимости и предстоящих торгах аккумулируется на едином электронном ресурсе — портале ЕАСУЗ. Платформа позволяет потенциальным инвесторам и гражданам в режиме онлайн ознакомиться с лотами и принимать участие в аукционах, организатором которых является Комитет по конкурентной политике Московской области.