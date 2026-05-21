Инспекторы пресекли еще 1050 случаев самозахвата земель в Подмосковье

За первые четыре месяца 2026 года в Московской области удалось выявить и устранить 1050 случаев незаконного использования земельных участков. Наибольшее количество самозахватов зафиксировано в Дмитровском муниципальном округе (95 участков), городском округе Орехово-Зуевский (91 участок) и Кашире (66 участков).

Самозахват представляет собой самовольное занятие земли без оформления необходимых документов. Муниципальный земельный контроль активно следит за соблюдением законодательства в сфере землепользования и принимает меры по устранению нарушений. Благодаря этому удается предотвращать незаконное использование территорий.

Одним из оптимальных способов устранения самозахвата является перераспределение земельного участка. Этот метод применяется при условии, что захваченная территория не имеет ограничений и не принадлежит третьим лицам. Например, в Щелково после перераспределения участка площадью 260 квадратных метров бюджет муниципального образования пополнился на 457,2 тысячи рублей.

Для помощи правообладателям, которые незаконно захватили землю, организована «горячая линия» на базе ГБУ «БТИ Московской области». Специалисты предоставляют консультации и сопровождают процесс устранения нарушений, при необходимости инициируя внесение изменений в Правила землепользования и застройки, а также в генеральный план.