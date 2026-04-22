Муниципальные инспекторы Подмосковья проверили более 3 тысяч земельных участков

С начала 2026 года муниципальные земельные инспекторы Московской области провели обследование 3236 земельных участков в рамках активной работы по выявлению нарушений земельного законодательства. Специалисты осматривали территории различного назначения: от садовых некоммерческих товариществ и сельскохозяйственных угодий до участков, занятых без правовых оснований.

«Это лишь часть масштабной задачи, в рамках которой до конца года планируется проверить более 153 тысяч участков», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов. Он подчеркнул, что основная цель таких проверок — пресечь нарушения земельного законодательства.

Лидерами по количеству выездных обследований с начала года стали:

Солнечногорск — проверено 1008 участков;

Дмитровский район — 193 участка;

Волоколамский район — 168 участков.

Для удобства жителей региона разработаны цифровые сервисы, позволяющие контролировать состояние земли самостоятельно. Через региональный портал госуслуг можно подать заявку на проверку и получить ссылку на приложение «Проверки Подмосковья». О нарушениях на соседних территориях можно сообщить через сервис «Народный инспектор».

Министр имущественных отношений Московской области добавил, что подход к нарушителям носит не только карательный, но и разъяснительный характер. Инспекторы направляют нарушителям разъяснения и рекомендации, в которых подробно описывают, как выполнить обязательные требования.