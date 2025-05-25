Муниципальные депутаты проверили капремонт детского сада «Радуга» в Химках

На Юбилейном проспекте в Химках продолжается капитальный ремонт детского сада «Радуга», готовность объекта составила более 50%. Председатель совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Юлия Ишкова оценили, как проходят работы.

По словам Сергея Малиновского, подобные выезды в рамках «Народной программы» депутаты совершают регулярно.

«Вместе с коллегами по депутатскому корпусу регулярно проверяем строительство и ремонт социально-значимых учреждений округа. Посещаем школы, детские сады, объекты культуры и здравоохранения», — пояснил народный избранник.

Детский сад «Радуга» — структурное подразделение лицея № 12. Поэтому экскурсию по строительному объекту для комиссии провела исполняющая обязанности директора лицея № 12, депутат Юлия Ишкова.

«Пообщались с представителями подрядной организации. Выяснили, на каком этапе проходят работы в учреждении», — рассказала Юлия Ишкова.

Ежедневно в здании детского сада «Радуга» в Химках трудятся свыше 40 рабочих. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, монтируют инженерные сети, обновляют фасад, а также приводят в порядок территорию вокруг учреждения.