Муниципальные депутаты проверили капремонт детсада «Маячок» в Химках

Масштабное обновление проводят в дошкольном учреждении при школе «Наследие» в Старых Химках. Накануне там побывала комиссия.

В выезде приняли участие председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Валентин Герасимов, а также представители администрации города и активные жители.

Капремонт в детском саду начался в феврале 2025 года. Сейчас специалисты уже завершили практически все работы. Остались лишь чистовая отделка, отделочные работы, работа по установке сантехники и укладке плитки.

По словам главного инженера проекта, сдать учреждение в эксплуатацию должны в установленный срок и открыть в конце декабря этого года. Сейчас на стройплощадке работают 31 специалист и спецтехника.

Площадь здания превышает 1692, 2 квадратных метра. Его построили в 1966 году.