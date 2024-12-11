Муниципальные депутаты провели прием жителей по вопросам ЖКХ в Балашихе

Мероприятие состоялось в общественной приемной партии «Единая Россия», куда обратились четыре жителя города. Их просьбы касались различных вопросов, преимущественно в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной помощи.

Одной из обращающихся стала жительница микрорайона Авиаторов, которая интересовалась организацией досуга для пенсионеров. Вячеслав Крылов предоставил ей необходимую консультацию и рассказал о работе клуба «Активное долголетие» в Балашихе.

«Благодаря таким встречам, голос каждого жителя услышан, а его проблемы получают внимание и поддержку», — отметил Крылов.

В ходе приема депутат подтвердил свою готовность к активному взаимодействию с жителями и предложил каждому обратившемуся персональное сопровождение для решения его вопроса.

Напоминаем, что любой житель округа может обратиться в местную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: Балашиха, улица Парковая, 7. Телефон для предварительной записи на прием: 8 (985) 193-64-03.

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