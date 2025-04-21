Муниципальные депутаты приняли участие в субботнике у стелы в Ногинске

Традиционно в преддверии Дня Победы все памятные места в Богородском округе приводят в порядок после зимы, там организуют субботники и ремонтные работы. Председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов принял участие в одном из таких мероприятий около стелы «Населенный пункт воинской доблести» в Ногинске.

Вместе с ним на уборку вышли депутат Евгений Секирин, волонтеры, общественники и молодогвардейцы. Участники субботника навели порядок на прилегающей к стеле территории. Для этого им выдали весь необходимый инвентарь: метла, грабли и поливальную установку.

«По всей территории Московской области проходят субботники. В каждом уголке Богородского округа активные жители, общественники, депутаты тоже приобщились к этому важному и доброму делу! Подобные мероприятия по благоустройству территории приобщают жителей к любви и заботе о родном городе, воспитывают трудолюбие», — отметил Владимир Хватов.