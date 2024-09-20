Муниципальное родительское собрание провели в Богородском округе

Муниципальное родительское собрание прошло в Центре образования для детей и взрослых. К нему присоединились родители учеников всех школ Богородского округа.

Родители учеников Центров образования Богородского округа приняли участие в собрании. В качестве спикеров выступили представители полиции, ГИБДД, МЧС, комиссии по делам несовершеннолетних и Ногинской больницы, которые обсудили основные угрозы, представляющие опасность для жизни и здоровья детей. Среди них — аварии на дорогах, включая случаи с зацеперами, раннее употребление алкоголя, использование электросамокатов.

Открыл собрание заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть. Он отметил, что каждый год фиксируется несколько десятков несчастных случаев среди подростков, увлекающихся зацепом. Многие из них — с летальным исходом. В Богородском округе на железных дорогах в этом году погибли трое детей. Все они получили удар током. Возраст погибших — 12- 15 лет.

Администрация Богородского городского округа уделяет особое внимание реализации мероприятий по профилактике железнодорожного травматизма. Ежегодно устраняются в среднем до 20 несанкционированных троп, устанавливаются предупреждающие дорожные знаки. За три года было установлено 300 метров железо-бетонных ограждений, проводятся профилактические рейды с участием представителей полиции и волонтеров на железнодорожных станциях.