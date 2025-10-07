Муниципальная управляющая компания заработала в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о Солнечногорск

Жители округа получили возможность передать обслуживание своих домов новой муниципальной управляющей компании, созданной на базе МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск». Учреждение функционирует под контролем администрации муниципалитета, что обеспечивает открытость и контроль в работе.

Главное преимущество муниципальной УК — отсутствие посредников. Это позволяет избежать схем с привлечением субподрядчиков, исключить необоснованное завышение тарифов и уменьшить риски снижения качества работ. МБУ «ДЕЗ» напрямую взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями, такими как водоканал и электросети, обеспечивая стабильность и минимизируя риски появления задолженностей.

В работе компании применяют единые муниципальные стандарты качества. Они охватывают уборку подъездов и придомовых территорий, вывоз твердых коммунальных отходов, текущий ремонт и подготовку жилья к зимнему периоду.

«Так мы повышаем качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, сохраняя их прозрачность и прямой контроль со стороны муниципалитета. На текущий момент представители МБУ „ДЕЗ“ ведут диалог с жителями. Ориентировочно, первые собрания по домам, собственники которых приняли решение о смене управляющей компании, намечены на вторую половину октября», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Получить консультацию и задать вопросы можно обратившись в диспетчерскую службу МБУ «ДЕЗ» по телефону: +7 (496) 263-86-52.