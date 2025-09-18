Муниципальная управляющая компания заработает в Солнечногорске с октября

С октября в муниципалитете заработает управляющая компания, созданная на базе МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск». Нововведение повысит уровень предоставляемых коммунальных услуг и обеспечит большую прозрачность расходов.

Ключевым плюсом для собственников станет контроль над затратами на содержание жилья. Также планируют ускорить реагирование на аварийные ситуации через единую диспетчерскую службу. Это поможет оперативно устранять неполадки с отоплением, водой и электроснабжением. Дополнительно предусмотрели новые стандарты для уборки подъездов и прилегающих территорий.

«Мы стремимся обеспечить нашим жителям комфортные условия проживания и высокое качество коммунальных услуг. Создание муниципальной управляющей компании — это важный шаг в этом направлении. Такой подход позволит сделать процесс управления домами более прозрачным, эффективным и подотчетным перед жителями», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Новая система управления призвана обеспечить надежное и непрерывное обслуживание домов, так как частные УК нередко прекращают деятельность или переходят к другим собственникам, оставляя жильцов без поддержки.