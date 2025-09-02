Муниципальная управляющая компания начнет обслуживать дома солнечногорцев

С октября 2025 года жители городского округа Солнечногорск смогут передать управление своими многоквартирными домами новой муниципальной управляющей компании, созданной на базе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». Такой формат позволит исключить посредников, повысить надежность предоставляемых услуг и минимизировать вероятность появления задолженностей.

Новое решение станет частью программы по совершенствованию сферы ЖКХ, обеспечению прозрачной отчетности и усилению контроля над деятельностью организаций, отвечающих за содержание жилфонда.

«Благодаря переходу на обслуживание муниципальной управляющей компании жители Солнечногорска обретут уверенность в стабильном качестве услуг. Мы сможем оперативно решать возникающие проблемы и повысить уровень комфорта проживания наших горожан», — прокомментировал заместитель главы муниципалитета Леонид Степанов.

Особое внимание будет уделено внедрению новых стандартов обслуживания, которых часто не придерживались частные управляющие структуры.

«Все наши специалисты имеют необходимую квалификацию, будет создана специальная диспетчерская служба, позволяющая быстро обрабатывать поступающие обращения и устранять неполадки. Кроме того, внедряем единые, утвержденные муниципалитетом стандарты качества по всем видам работ: уборка подъездов и придомовой территории, вывоз ТКО, текущий ремонт, подготовка к зиме. Это позволит избавиться от „лоскутного“ качества услуг, когда каждая УК работала по своим, зачастую заниженным, нормативам», — отметил директор МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Юрий Гацман.

Для жителей нововведение принесет ряд преимуществ. Во-первых, повысится прозрачность финансовых потоков, и граждане смогут видеть, как расходуются средства. Во-вторых, благодаря созданию единой диспетчерской службы устранение неполадок в отоплении, водоснабжении и электросетях будет происходить значительно быстрее. В-третьих, новые стандарты обслуживания обеспечат строгий контроль качества уборки подъездов и придомовой территории.

Подчеркивается, что переход к новой форме управления позволит обеспечить стабильное обслуживание жилья, в отличие от частных управляющих компаний, которые нередко прекращают работу или меняют владельцев, оставляя жителей без должного сервиса.