Муниципальная УК приняла на обслуживание свыше 40 домов в Солнечногорске

В Солнечногорске более 40 многоквартирных домов перешли под управление муниципальной управляющей компании. Она создана на базе МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск».

Жители, недовольные работой прежних УК, получили возможность перевода в муниципальную структуру, которая сотрудничает напрямую с водоканалом и энергосетями, что снижает финансовые риски и повышает стабильность коммунальных услуг.

Сейчас специалисты компании занимаются очисткой территорий от снега и удалением наледи с крыш. В ближайшее время будут проведены общие собрания с жильцами, чтобы обсудить и утвердить планы ремонта и обслуживания домов.

«Работа компании выстроена строго по единым стандартам качества, утвержденным администрацией округа. Эти регламенты охватывают весь спектр услуг по содержанию жилого фонда: от уборки подъездов и прилегающих территорий до проведения ремонта», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Для получения информации о переходе и условиях обслуживания жильцы могут обратиться в диспетчерскую службу МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск» по телефону +7 (496) 263-86-52.