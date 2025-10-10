Муниципалитеты-лидеры по замене электросетей в домах назвали в Подмосковье
В Подмосковье обновили 251 систему электроснабжения в многоквартирных домах. МинЖКХ назвало лидеров среди муниципалитетов по числу проведенных модернизаций.
Больше всего ремонтных мероприятий провели в Подольске — в 84 МКД, еще 76 прошли в Воскресенске и 59 в Лобне.
Среди самых востребованных работ оказались:
- замена вводно-распределительного устройства;
- модернизация этажных распределительных щитов;
- обновление магистральных электролиний.
В ответственном ведомстве отметили, что в этом году программа охватит 590 жилых домов. Работы уже провели в 152 зданиях, в 99 они активно продолжаются.
