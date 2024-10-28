Фестиваль анимации пройдет в Егорьевске 9 ноября

Конкурс мультфильмов «Пластилиновая ворона» в седьмой раз будет проводиться в городском округе. Участники из 40 городов России соберутся во дворце культуры имени Конина.

На фестиваль участники прислали уже более 160 мульфильмов. Программа мероприятия будет насыщенной. Специалисты проведут несколько мастер-классов по анимации. Почетным гостем праздника будет композитор Геннадий Гладков.

Участвовать в конкурсе будет и студия «Мультяшка» из центра социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский». Ребята создали для фестиваля два мультфильма «Сладкая сказка» и «Сказка о медвежонке». Они будут соревноваться в номинациях на лучший сценарий и «Про Победу».

В студии занимаются более 20 ребят с особенностями развития. Недавно в центре появилось новое оборудование — интерактивный мультстанок, который может создавать в режиме онлайн мультфильмы с масштабированием, с перемещением и с полной анимацией, рассказал сотрудник учреждения Андрей Кунгурцев.

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