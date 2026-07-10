Мультимедийное шоу ко Дню семьи показали в Дмитрове

В День семьи, любви и верности у стен Успенского собора на Исторической площади состоялась презентация мультимедийного проекта «Семьи небесные. Воздух». Шоу объединило древнерусское религиозное искусство, современные цифровые технологии и живое музыкальное сопровождение.

Основой кинопоказа стали более 140 фрагментов икон и фресок XV–XVIII веков, включая образы храмового искусства Дмитровской земли. Программа была рассчитана на любой возраст группам: детям она раскрывала нравственные основы семьи, взрослым — дала повод задуматься о том, что объединяет нас сегодня.

Музыкальное сопровождение показу обеспечили Камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Академический оркестр русских народных инструментов имени Николая Некрасова, исполнитель Арутюн Хачатрян (дудук), мультиинструменталист Петр Главатских и звонарь Дмитрий Меньков. Тексты прочитали народный артист России Евгений Князев и актриса Елизавета Арзамасова.

Благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз вручил грамоты Сергиево-Посадской епархии многодетным семьям и руководителям организаций, помогающим родителям детей-инвалидов. Глава муниципалитета Михаил Шувалов вручил цветы и благодарственные письма супружеским парам, прожившим в браке 40 и более лет.

Михаил Шувалов поблагодарил жителей «за силу любви к прекрасному, которая победила даже дождь» и отметил символичность того, что Дмитров, всегда ориентированный на семью, стал местом проведения такого масштабного культурного события.