«Мультидом Трейдинг» отметит 30 лет успешной работы на рынке товаров для дома

Компания «Мультидом Трейдинг» уже более трех десятилетий является одним из ведущих игроков на российском рынке товаров для дома. За это время она сумела завоевать доверие покупателей и партнеров.

В Котельниках, на площади в 8 000 квадратных метров, расположились складские комплексы, офис и постоянно действующая выставка компании. Здесь рождаются идеи, формируется ассортимент и принимаются решения, которые влияют на рынок.

Ассортимент «Мультидом Трейдинг» насчитывает более 3 000 наименований. На фирменной выставке в Котельниках партнеры могут увидеть все, что нужно для современного быта: товары для кухни и кухонные инструменты, аксессуары для ванны, товары для уборки, для выпечки и организации пространства.

За последние годы компания запустила линейку товаров для путешествий и походов, а также активно развивает сегмент товаров для домашних животных.

Генеральный директор Венера Голикова отмечает, что даже базовый ассортимент, который пользуется стабильным спросом, требует новизны. Внутри каждой группы товаров компания старается искать необычные новинки, которые удивят и добавят интерес к повседневности.

У «Мультидом Трейдинг» есть собственная дизайнерская группа. Художники разрабатывают уникальные принты и концепции, которые затем воспроизводятся на десятках видов продукции: кухонный текстиль, разделочные доски, салфетницы, подставки под горячее, подносы.

До 2008 года компания преимущественно работала с импортом, но сегодня приоритеты изменились: российские бренды и производители выходят на первый план. За последние годы доля продукции, выпускаемой в России, выросла с 5–10% до 20%.

Каждый месяц со складов отгружается 530 000 единиц продукции, а годовой оборот достигает 6,5 миллиона единиц. Эти товары можно найти в крупнейших розничных сетях, таких как «Ашан», «Глобус», «Перекресток», «Лента» и других.

Уже в апреле «Мультидом Трейдинг» отправится на профильную выставку в Китай. Цель — поиск свежих идей, необычных новинок и дальнейшее расширение товарной линейки.