Мультфильм «Три богатыря» показали в парке в Лосино-Петровском

По сюжету Шамаханская царица сводила с ума купцов, но ей приглянулся Киевский князь. Он болезненно в нее влюбился и, чтобы излечить государя, нужно доставить богиню в Киев-град. На выручку позвали Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Богатыри оказались перед выбором: доставить царицу в столицу или нет, ведь о ней ходят нелестные слухи.

«Такая классная идея — показывать фильмы в парке: и прогулка на свежем воздухе, и детям интересно. Лучше, чем дома телевизор смотреть. Очень понравилось. В следующий раз еще придем на просмотр. Спасибо молодежному центру и парку за интересное время препровождения», — отметила жительница Лосино-Петровского.

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