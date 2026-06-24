Мультфильм студии из Подольска победил в конкурсе мультимедиа

Студия декоративно-прикладного искусства «Пчелка» Дворца культуры «Октябрь» приняла участие в XIV конкурсе мультимедиа «Мы — москвичи». Награждение прошло в столице, юные мультипликаторы получили заслуженные награды.

Диплом лауреата первой степени присужден Марии Ворик и ее мультфильму «Приключения Будильника». Второе место заняли сразу две работы: мультфильм Веры Кусачевой «Дракон и пирожки» и коллективная лента «Мусорный монстр» в номинации «Социальный ролик». Тимофей Степанов стал обладателем диплома третьей степени за краеведческий мультфильм «История завода Зингер».

Церемония награждения превратилась в настоящий праздник мультипликации. Участники смотрели работы, общались, рисовали и даже сочиняли стихи. Вера Кусачева представила стихотворение, за которое получила дополнительный приз.

Ранее подольская студия «Пчелка» стала призером всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга». Юные таланты рассказали в рисунках трогательную историю незадачливой Блохи.