Мультфильм о спасении природы победил на фестивале анимации в Подмосковье

Конкурс анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» уже семь лет привлекает в Егорьевск любителей мультипликации. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Среди работ этого года отметили мультфильмы, созданные нейросетями, выполненные в технике валяния и посвященные экологии. Так, в номинации «За чистый мир» победил мультфильм «Любимые места» творческих коллективов из Кирова.

Сюжет рассказывает, как лягушка объединила детей для очистки загрязненного водоема. Отмечается, что в жюри номинации «За чистый мир» уже четвертый год участвуют специалисты подмосковного комплекса по переработке отходов, которые оценивают работы участников.