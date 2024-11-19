Мультфильм о спасении природы победил на фестивале анимации в Подмосковье

Конкурс анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» уже семь лет привлекает в Егорьевск любителей мультипликации. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Среди работ этого года отметили мультфильмы, созданные нейросетями, выполненные в технике валяния и посвященные экологии. Так, в номинации «За чистый мир» победил мультфильм «Любимые места» творческих коллективов из Кирова.
Сюжет рассказывает, как лягушка объединила детей для очистки загрязненного водоема. Отмечается, что в жюри номинации «За чистый мир» уже четвертый год участвуют специалисты подмосковного комплекса по переработке отходов, которые оценивают работы участников.
Тхэквондисты из Павловского Посада стали призерами Кубка Подмосковья
Обновление ядерной доктрины России встряхнуло мировые рынки
Еще 99 объектов недвижимости реализовали в Подмосковье на торгах
Ежегодная ярмарка рукоделия пройдет в Электрогорске в декабре
В Европе обвинили Россию в активизации гибридных атак
Школьная патриотическая игра «Юный спецназ» прошла в Павловском Посаде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте