Мультфильм «Летучий корабль» покажут в парке Лямина в Дмитрове 15 сентября

В парке имени Лямина 15 сентября жители и гости Дмитровского округа смогут насладиться атмосферным кинопоказом под открытым небом. В 20:00 начнется демонстрация популярного мультфильма «Летучий корабль».

Сюжет мультфильма разворачивается вокруг царской семьи, где царь планирует выдать свою дочь Забаву замуж за красавца Поля, наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает о браке по любви. Неожиданная встреча с простым, но искренним матросом Иваном ставит под угрозу планы хитроумного Поля на царскую корону. В то время как у злодея есть тёмная магия и богатство, Ивану помогают волшебные существа, любовь и мечта.

Организаторы приглашают всех прийти с друзьями и семьей, чтобы провести вечер в приятной компании и насладиться увлекательной историей.

Место проведения: парк культуры и отдыха имени Лямина, Дмитровский городской округ, улица Парковая. Вход на мероприятие свободный. Возрастные ограничения для просмотра мультфильма составляют 12+.

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