Мухоморы с человека и котел ведьмы. В марте в Лобне откроют резиденцию Бабы-яги

Резиденцию Бабы-яги откроют в Центральном парке в Лобне. К 8 марта там появятся уникальные локации для фото, а также места отдыха. Каждую неделю для гостей будут проводить развлекательные мероприятия.

Торжественное открытие резиденции ведьмы проведут 8 марта, в честь Международного женского дня.

Иммерсивное пространство будет открыто для всех желающих в течение всего времени работы интерактивной зоны. Там гости смогут сделать фото с мухоморами высотой с человека, отдохнуть рядом с настоящим котлом ведьмы, мудрым дубом и печкой, а также посмотреть сказки с участием Бабы-яги.

С момента открытия лаборатории «Склянки Поганки» и до 30 мая еженедельно для посетителей будут проводить развлекательную программу.