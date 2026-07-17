МЦК-техникум имени С. П. Королева набирает студентов на новую специальность

В МЦК-Техникуме имени С. П. Королева стартовал набор на новую специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Специалист по роботизированному производству — это главный программист для умных машин. Он настраивает промышленных роботов, следит за их исправностью, устраняет сбои в программах и координирует работу автоматизированных цехов. Обучение по этой специальности становится актуальным в условиях современной индустрии, где растет спрос на таких профессионалов.

Студенты получат знания и навыки, необходимые для настройки, программирования и запуска промышленных робототехнических комплексов. Они научатся проводить диагностику, техническое обслуживание и ремонт автоматических линий, читать и составлять сложные электронные, гидравлические и пневматические схемы, работать со специализированным программным обеспечением для моделирования производственных процессов и контролировать работу систем автоматического управления (контроллеров и датчиков).

Срок обучения составляет три года и десять месяцев на базе девяти классов. В этом году выделено пятьдесят бюджетных мест, поступление осуществляется по конкурсу аттестатов.

Выпускники специальности будут востребованы на современных предприятиях, включая автопром и пищевую промышленность, так как автоматизация внедряется во все сферы производства.

Адреса приемной комиссии: * Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7; * Московская область, г. Королев, Болшевское шоссе, д. 2; * Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 3; * Московская область, г. Пушкино, ул. 2-й Надсоновский проезд, д. 3; * Московская область, Пушкинский район, р. п. Правдинский, ул. Студенческая, д. 6.

График работы: Понедельник — пятница: с 9:00 до 16:00.