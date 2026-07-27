МЦК-техникум имени С. П. Королева пригласил студентов на новую специальность

В МЦК-Техникуме имени С. П. Королева начался набор на специальность «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Обучение продлится один год и десять месяцев и будет базироваться на программе для выпускников девятых классов. В этом году выделено двадцать пять бюджетных мест, а прием осуществляется на конкурсной основе по аттестатам.

Студенты изучат обработку древесины вручную и на современных станках, изготовление и монтаж столярных изделий и мебели, укладку паркета и ламината, стекольные работы и другие навыки. Они также научатся читать чертежи и рассчитывать расход материалов.

Выпускники смогут работать на мебельных фабриках, в строительных компаниях и студиях дизайна.

Документы для поступления можно подать по следующим адресам:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7;

Московская область, г. Королев, Болшевское шоссе, д. 2;

Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 3;

Московская область, г. Пушкино, ул. 2-й Надсоновский проезд, д. 3;

Московская область, Пушкинский район, рп Правдинский, ул. Студенческая, д. 6.

График работы приемной комиссии: понедельник — пятница с 9:00 до 16:00.