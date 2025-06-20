МТС запустит в Подмосковье новые цифровые проекты по соглашению на ПМЭФ

МТС построит крупный дата-центр в Наро-Фоминске, а также улучшит скорость и доступность связи по всему Подмосковью и в ЦФО. Новые проекты планируют внедрить до 2030 года. Соглашение подписали на полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании Инесса Галактионова.

МТС обеспечивает связью жителей, а также социальные и инфраструктурные объекты Подмосковья. Плодотворное сотрудничество продолжат — в рамках нового соглашения в Наро-Фоминске появится большой дата-центр, а в индустриальных парках проведут комплексную цифровизацию.

«Другие направления — интеллектуальная платформа с датчиками, которые мы устанавливаем, чтобы мониторить температуру и давление в наших котельных. Скоростной бесперебойный мобильный интернет на федеральных трассах, в данном случае на Южно-Лыткаринской автодороге. И, конечно, МТС продолжит развивать и улучшать качество связи на территории региона, строя новые линии», — сказал Воробьев.

Дата-центр в Наро-Фоминске позволит повысить качество, скорость и доступность услуг по всему ЦФО, а также предоставит виртуальные вычислительные мощности для разных предприятий. Кроме того, компания создаст ИКТ-инфраструктуру для пяти новых государственных индустриальных парков.