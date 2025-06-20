МТС запустит в Подмосковье новые цифровые проекты по соглашению на ПМЭФ
МТС построит крупный дата-центр в Наро-Фоминске, а также улучшит скорость и доступность связи по всему Подмосковью и в ЦФО. Новые проекты планируют внедрить до 2030 года. Соглашение подписали на полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании Инесса Галактионова.
МТС обеспечивает связью жителей, а также социальные и инфраструктурные объекты Подмосковья. Плодотворное сотрудничество продолжат — в рамках нового соглашения в Наро-Фоминске появится большой дата-центр, а в индустриальных парках проведут комплексную цифровизацию.
«Другие направления — интеллектуальная платформа с датчиками, которые мы устанавливаем, чтобы мониторить температуру и давление в наших котельных. Скоростной бесперебойный мобильный интернет на федеральных трассах, в данном случае на Южно-Лыткаринской автодороге. И, конечно, МТС продолжит развивать и улучшать качество связи на территории региона, строя новые линии», — сказал Воробьев.
Дата-центр в Наро-Фоминске позволит повысить качество, скорость и доступность услуг по всему ЦФО, а также предоставит виртуальные вычислительные мощности для разных предприятий. Кроме того, компания создаст ИКТ-инфраструктуру для пяти новых государственных индустриальных парков.
Оператор установит вдоль Южно-Лыткаринской автодороги станции для бесперебойного покрытия, а на котельных продолжит размещать умные датчики. В планах также модернизации счетчиков в жилых домах и социальных учреждениях.
МТС запланировал расширить использование сервисов геоаналитики и подсказывать оптимальные решения при строительстве. Кроме того, в будущем для крупных онлайн-конференций и прямых линий внедрят отечественные решения.
«МТС активно развивает телекоммуникационную и цифровую инфраструктуру Подмосковья. Мы расширяем покрытие и улучшаем качество связи, внедряем современные ИТ-решения там, где это необходимо нашим пользователям — в жилых районах, на объектах социально-культурного назначения, транспорта, промышленности, науки», — отметила Инесса Галактионова.
Все проекты планируют реализовать до 2030 года.