МРТ с контрастным усилением начали проводить в больнице в Ступине

В Ступинской больнице начали проводить магнитно-резонансную томографию с контрастным усилением. Во время процедуры пациенту внутривенно вводят специальный препарат, который помогает получить дополнительные данные при исследовании.

Необходимость использования контрастного вещества определяют лечащий врач и врач-рентгенолог.

«Такая диагностика назначается не во всех случаях — решение о необходимости контрастирования принимают лечащий врач и врач-рентгенолог. Записаться на этот вид исследования можно у своего лечащего врача — терапевта, узкого специалиста или рентгенолога. Мы проводим такие исследования ежедневно», — рассказала заведующая рентгеновским отделением Афина Барбашова.

Перед процедурой пациенту необходимо прийти в МРТ-кабинет стационара за 30 минут до назначенного времени. За это время лаборант установит внутривенный катетер, через который во время исследования введут контрастное вещество.

Врачи также рекомендуют заранее соблюдать все правила подготовки к процедуре и выполнять назначения специалиста. Важно не опаздывать: если пациент задержится на 10–15 минут относительно времени, указанного в талоне, исследование провести не смогут.