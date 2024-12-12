Можайску присвоили почетное звание за развитие побратимских отношений

Мероприятие посвятили 60-летию создания Ассоциации. Участниками стали представители организации из нескольких регионов России, в том числе из Ялты, Пскова, Санкт-Петербурга.

Также поучаствовали в событии депутаты, руководители и заместители глав муниципалитетов Московской области. Можайский округ на встрече представил муниципальный депутат Василий Овчинников.

«У города Воинской славы Можайска много городов-побратимов! За долгие годы мы установили дружественные связи с более чем 20 городами разных стран мира. Для нас очень важен культурный обмен — с особыми чувствами мы ожидаем майского фестиваля „Стойкий оловянный солдатик“, в рамках которого проходят выступления детских духовых оркестров. Один из них — из белорусского города-побратима Вилейка. Часто мы приезжаем и к ним в гости для обмена опытом и культурой», — отметил Василий Овчинников.

На встрече также подвели итоги работы Ассоциации и озвучили планы на 2025 год. Так, особое внимание уделят подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.