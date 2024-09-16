Можайской больнице исполнилось 193 года

Можайская больница отмечает день рождения 16 сентября. Со дня основания главному медучреждению округа исполнилось 193 года.

Первое упоминание о больнице хранится в документах фонда Московского врачебного управления. Согласно им «16 сентября 1831 года организация поставки продовольствия для больных воинских чинов, находящихся на излечение в Можайской больнице, было поручено мещанину Авдюнину». Эту дату и считают днем основания медицинского учреждения.

В 1837 году в больнице обустроили два общественных флигеля: в правой части здания находились комнаты начальника инвалидной команды, сени с чуланом и кухня, а в левой — канцелярия и мастерская, сени, кладовка с оружием и амуницией, сарай и погреб.

Вместо этих флигелей п о проекту 1836 года планировали построить двухэтажную кирпичную больницу на 30 кроватей. Предполагается, что ее возвели в середине XIX века, а точную дату постройки определить не смогли.

Современная больница в Можайске — это многопрофильное учреждение. В ней расположена поликлиника, женская консультация, амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты и участковые больницы.

Медицинское учреждение обслуживает более 91 тысячи человек, из них порядка 11 тысяч детей.

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