Холестерин необходим для нормальной работы организма: он участвует в формировании клеточных мембран, выработке витамина D, желчных кислот и гормонов. Опасность возникает при нарушении баланса его фракций. Об этом рассказал терапевт Можайской больницы Ильяс Тарамов.

По словам специалиста, в крови холестерин переносится в составе липопротеинов. Липопротеины низкой плотности доставляют жиры к тканям, но при избытке могут накапливаться на стенках артерий и способствовать образованию бляшек. Липопротеины высокой плотности, напротив, помогают выводить излишки холестерина из сосудов и возвращать их в печень для переработки.

Поэтому для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний важно учитывать не только общий уровень холестерина, но и соотношение его фракций. При этом самостоятельно интерпретировать липидограмму не следует: определить индивидуальные нормы может врач с учетом возраста и сопутствующих заболеваний.

Поддерживать здоровый баланс помогает правильное питание. Терапевт рекомендует ограничить трансжиры и избыток сахара, а сливочное масло и жирное мясо чаще заменять растительными маслами, жирной рыбой, орехами и овощами, богатыми клетчаткой.