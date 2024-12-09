Муниципальный этап математической недели «Вершина» прошел в Можайске

Мероприятие проходило в гимназии № 4 и посвящалось Дню математика и годовщине со дня рождения ученого Николая Лобачевского. В нем участвовало восемь команд из школ городского округа.

Ученики соревновались в решении сложных задач в форме эстафеты. Жюри оценивало работы участников по скорости выполнения задания и наибольшему количеству набранных баллов.

Победу в состязании одержала команда школы № 2, второй результат показали ребята из школы «Гармония», а третье место разделили школа № 3 и школа «Лидер».

Капитан победившей команды Иван Чаплыгин будет представлять Можайск на региональном этапе математической недели. Соревнования будут проходить в Корпоративном университете развития образования в Москве.

Условия для качественного обучения созданы в образовательных учреждениях при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.

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