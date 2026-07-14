Можайский округ встретил участников автопробега Ассамблеи народов России

Автопробег стартовал со Смоленщины и проходит по местам боевой славы. Встретить участников в Можайском округе пришли представители общественных организаций, волонтеры Подмосковья, юнармейцы, школьники и активные жители.

Председатель совета депутатов округа Василий Овчинников отметил важность проведения подобных акций на можайской земле, напомнив, что Можайск по праву носит звание города воинской славы. «Наш долг — хранить память о тех событиях и о героях, отдавших жизни за Родину. Благодарю организаторов автопробега за эту значимую инициативу», — сказалл Василий Овчинников.

Председатель областного отделения «Ассамблеи народов России» Татьяна Ключникова рассказала, что акция посвящена сохранению исторической памяти о Смоленском сражении 1941 года.

«Мы считаем необходимым вести активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и передаче исторической памяти будущим поколениям, — добавил председатель национально-культурной автономии белорусов Смоленской области Сергей Кривко.

В завершении мероприятия участники и гости округа возложили цветы к Вечному огню и к могиле командира 32-й стрелковой дивизии полковника Виктора Полосухина.