Можайский округ стал лидером проекта «Суперлига Подмосковья»

Можайский городской округ возглавил рейтинг «Суперлиги Подмосковья» по участию жителей в стартах и тренировках. Участники этого массового сообщества должны пройти, пробежать, проехать и проплыть в общей сложности 15 миллионов километров.

Жители муниципалитета к настоящему времени сумели преодолеть почти всю дистанцию. Общий результат Можайского округа составил 14 884 052 километра. Можайцы достигли его за два с половиной года.

Рейтинг складывался из процентного соотношения числа активных участников проекта к общему количеству жителей муниципалитета.

Проект «Суперлига Подмосковья» стартовал весной 2022 года. Сначала в программу были включены только ходьба и бег, затем к этим видам добавили плавание, велоспорт, лыжи и роллеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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