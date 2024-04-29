Можайские самбисты выиграли 5 наград на Первенстве России | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 14:43 Можайские самбисты выиграли 5 наград на Первенстве России Администрация Можайского городского округа

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Воспитанники Можайской школы олимпийского резерва завоевали золотую, три серебряных и бронзовую медали на Первенстве России по самбо. В трехдневных соревнованиях приняли участие 494 спортсмена из 17 областей центральной части страны.

Как рассказали в администрации Можайского городского округа, первое место выиграла София Максимова. На втором месте — Алиса Волкович, Кирилл Тарасов и Полина Макаева, а третье место досталось Полине Свиридовой.

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Ребята прошли отборочные соревнования и представят Подмосковье на Первенстве России по самбо 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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