Можайск занял первое место в Подмосковье по количеству гнезд аистов

В Можайске в 2024 году нашли самое большое количество гнездований аистов. Проект наблюдения входит в программу «Птицы Москвы и Подмосковья».

В этом году специалисты насчитали 69 гнездований в Можайске, а всего в Московской области — 223. Во многих было замечено потомство вплоть до пяти птенцов.

Проект наблюдения за расширением ареала обитания белых аистов входит в более обширную программу «Птицы Москвы и Подмосковья», которая работает с 1999 года. Ученые изучают изменение популяции, благодаря которым отслеживают состояние экологии.