Можайск стал лидером Подмосковья по вводу сельхозземель в оборот

Более 1300 гектаров сельскохозяйственных земель ввели в оборот в Можайском округе за полгода. По этому показателю муниципалитет стал лидером в Подмосковье.

Также в топ-5 округов по вводу сельскохозяйственных земель вошли Шаховская, Лотошино, Ступино и Волоколамск.

Всего за год в Московской области планируют ввести в оборот около 25 тысяч гектаров таких земель. Сейчас план выполнен на 27%. В прошлом году показатель составлял около 6700 гектаров.

Напомним, что с начала года в Московской области стартовала кампания по вводу в оборот земель. Фермеров поддерживает Министерство сельского хозяйства и продовольствия области. Для них работают программы, включающие финансовую и информационную поддержку.

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