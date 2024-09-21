Мозаики с портретами космонавтов отреставрируют в Дубне

Четыре мозаичных панно Нади Леже с площади Космонавтов отреставрируют в Дубне. Событие приурочат к 120-летию художницы.

Произведения искусства уже демонтировали. Рядом продолжают благоустраивать территорию. Четыре ярких панно восстановят и установят на прежнее место.

Работы пройдут в мастерской Михаила Полякова. На мозаиках уже обнаружили дефекты. Для их устранения будут использовать камень, смальту, цветное стекло.

«Как и планировали, к 120-летию художницы Нади Леже, отреставрируем в городе все мозаики ее авторства. После реставрации восстановленные участки будут держаться сотни лет», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Реставрация займет около двух месяцев.

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