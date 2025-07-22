Мозаичное панно с изображением котов открыли на Менделеевской набережной в Дубне

Новый арт-объект «Мир! Мур! Мяу!» появился в Дубне. Он символизирует мир и дружбу.

Мозаика — итог совместного труда 10 мастеров. Над изделием они работали три месяца.

По формату это «римская мозаика», так как рисунок составили из модулей. Ее установили в знаковом для Дубны месте, где всегда много жителей и туристов.

Панно установили в рамках специального проекта. Его цель — развивать туристические маршруты, гастрономическую культуру и украшать Дубну. Инициатива принадлежит участникам городского объединения «Волна».

В будущем рядом с популярными локациями в Дубне также появятся тематические мозаики. Их посвятят в том числе истории, научным достижениям и прославленным жителям округа.

«У Дубны есть свои узнаваемые символы. В последние годы благодаря работам художника Михаила Полякова туристы едут в наш город, в том числе, чтобы увидеть мозаики», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.