МОЦОМД получил партию кювезов для новорожденных | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 21:49 МОЦОМД получил партию кювезов для новорожденных МОЦОМД

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Партия кювезов поступила в отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и патологии недоношенных детей Московского областного центра охраны материнства и детства. Новое оборудование закупили в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы».

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Московской области, кювез — это аппарат-инкубатор с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры, в который помещают недоношенного или заболевшего новорожденного ребенка.

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«Измерение температуры окружающей среды и температуры тела, температуры воздуха и другие параметры кювез производит сам и в случае отклонения оповещает медперсонал сигналом тревоги», — рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных МОЦОМД, врач-неонатолог Мария Попова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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