МОЦОМД получил новое оборудование для лечения малышей с неонатальной желтухой

В отделение новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства поступили десять новых фиброоптических систем фототерапии. Эти современные аппараты помогут более эффективно лечить желтуху у младенцев, сократить сроки пребывания в больнице и снизить необходимость в переливании крови.

Фототерапия — это основной способ борьбы с желтухой у новорожденных, которая возникает из-за повышенного уровня билирубина в крови. Новое оборудование работает мягко и равномерно, не причиняя малышу дискомфорта. В отличие от обычных ламп, фиброоптические системы не нагреваются, поэтому нет риска перегрева или обезвоживания ребенка.

«Новое оборудование позволит нам более эффективно лечить желтуху, снизить риск осложнений и улучшить результаты лечения. Врачи и медицинские сестры уже прошли соответсвующее обучение по работе с ним. Кроме того, новое оборудование незаменимо в палатах совместного пребывания, где мама — активный участник терапии ребенка», — прокомментировала заведующая отделением новорожденных Ольга Сафронова.

Устройства компактные и мобильные — их можно использовать прямо в реанимации, в палатах интенсивной терапии или даже при транспортировке младенцев. Это позволяет не прерывать лечение и делает его более удобным как для врачей, так и для малышей.

Как отметил главный врач центра Александр Григорьев, установка нового оборудования — часть большой программы по обновлению центра. Ее цель — улучшить качество медицинской помощи будущим мамам и детям.