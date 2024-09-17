Мотоциклисты из Красногорска приняли участие в автопробеге к юбилею Победы

Мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стартовали в Подмосковье. Мотоциклисты клуба «Ночные волки» из разных округов, в том числе из Красногорска, поучаствовали в патриотическом автопробеге.

Автопробег «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы» с участием мотоциклистов клуба «Ночные волки» из Красногорска, Истры, Талдома и Дмитрова стартовал у Дома правительства Московской области.

«В следующем году вся страна будет праздновать важную дату — 80-летие Великой Победы. В честь этого проходит много торжественных памятных мероприятий разных форматов», — рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Организовал мероприятие Совет ветеранов администрации губернатора Подмосковья и аппарат Московской областной думы при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона. Помогали провести автопробег активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

Как отметил председатель Совета ветеранов администрации губернатора региона и аппарата Мособлдумы Виталий Павличенко, в акции участвовали четыре поколения наследников Победы.

Во время автопробега торжественная колонна посетила Мемориал 9-й Гвардейской дивизии «Рубеж обороны Москвы» в Красногорске, «Парк Победы» и «Рубеж Славы» в Истре, мемориальный комплекс «Героям-Панфиловцам» и памятник «Юным Героям-Партизанам» в Волоколамске. Там провели митинги и церемонии возложения цветов в память о советских солдатах.

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