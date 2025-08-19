Мотоциклисты из Балашихи устроили праздник для юных пациентов медцентра

Балашихинские мотоциклисты из клуба «Ночные Волки» совместно с благотворительным фондом «Мотомилосердие» 16 августа организовали незабываемое мероприятие для детей, проходящих лечение в Федеральном реабилитационном центре «Кораблик». Программа включала увлекательные конкурсы, мастер-классы по созданию поделок и театральный спектакль

Особый восторг у детей вызвали мотоциклисты: «Ночные Волки» не только продемонстрировали свою технику, но и устроили для ребят катание на мотоциклах. Эти моменты подарили маленьким гостям море позитивных эмоций и ярких впечатлений.

«Ночные Волки» — это не просто мотоклуб, а сообщество, объединенное ценностями братства, патриотизма и доброты. Их увлечение мотоциклами сочетается с готовностью помогать тем, кто нуждается в поддержке, превращая хобби в миссию милосердия. Мероприятие в «Кораблике» стало ярким примером того, как забота и внимание могут подарить детям надежду и радость.