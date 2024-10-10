Мотоцикл передали участнику специальной военной операции из Серпухова

Участнику специальной военной операции Андрею из Серпухова вручили мотоцикл и партию гуманитарной помощи. Он доставит посылки на фронт сразу после отпуска.

Андрей много лет занимался мотоциклетным спортом. Транспорт он планирует использовать во время эвакуации пострадавших с легкими ранениями и доставки продовольствия.

Сбор гуманитарной помощи организовали в Центре содействия участникам СВО и их семьям, а также предприниматели Большого Серпухова. Андрей отвезет на фронт продукты питания длительного хранения, домашние заготовки, одежду и письма детей.

Участники встречи выразили благодарность председателю Серпуховской территориальной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Галине Улитиной и всем членам профсоюза за поддержку.

Андрей уже опробовал мотоцикл вместе с воспитанниками спортивной школы «Зубренок». Они проехали по малому кругу спортивной базы.

В конце все почтили минутой молчания память сына Андрея — Романа, который погиб в ходе выполнения боевого задания.

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