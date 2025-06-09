Мотошоу пройдет в Балашихе 12 июня

Жителей и гостей Балашихи 12 июня ждет захватывающее зрелище — выступление команды FMX13, которое пройдет в рамках фестиваля «Лето в Подмосковье». На площади у Ледового дворца «Арена Балашиха» в 17:00 начнется мотошоу, обещающее бурю эмоций и яркие впечатления.

Вход на мероприятие свободный, так что каждый желающий сможет насладиться этим праздником спорта и музыки.

Фестиваль «Лето в Подмосковье» с мая по июль радует жителей десяти городов региона разнообразными событиями. В Балашихе зрителей ждут головокружительные трюки на мотоциклах и багги, а также акробатика в воздухе. Профессиональные райдеры продемонстрируют прыжки с трамплинов и сальто, а смелые номера на багги подчеркнут мастерство участников. Особую изюминку добавит выступление чемпиона мира по битбоксу Вахтанга Каландадзе, который создаёт музыку и звуки, имитируя инструменты только с помощью голоса, наполняя шоу ритмом и энергией.

Команда FMX13, основанная в 2007 году Алексеем Колесниковым, пионером мотофристайла в России, давно стала символом этого вида спорта. Самый титулованный райдер страны собрал коллектив, который покоряет зрителей смелостью, профессионализмом и умением превращать выступления в настоящий праздник. За годы существования FMX13 завоевали признание публики, и их шоу в Балашихе обещает стать одним из ярких событий лета.

Это мотошоу — больше, чем просто спорт. Это возможность зарядиться адреналином, вдохновиться мастерством участников и получить удовольствие от живой музыки. Мероприятие подойдет для всех возрастов, а открытый формат делает его доступным для каждого. Приходите 12 июня к «Арене Балашиха», чтобы увидеть, как экстрим, музыка и талант сливаются в одном незабываемом зрелище.