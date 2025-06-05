Мотошоу FMX13 пройдет в Дмитрове 14 июня

Одно из самых зрелищных событий лета — мотошоу от команды FMX13 — проведут на Советской площади в Дмитрове. Организаторы предполагают побить рекорд посещаемости прошлого года.

Мероприятие состоится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом году на нем ожидается свыше пяти тысяч зрителей.

Посетители увидят элементы экстрима: прыжки и пируэты на мотоциклах, сальто на багги. Также битбокс-выступление представит участник команды Вахтанг Каландадзе.

«Жителей нашего округа ждет по-настоящему захватывающее событие. В этом году программа будет еще зрелищнее — команда подготовила новые трюки и сюрпризы», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Отметим, что команду FMX13 основал самый титулованный российский райдер Алексей Колесников в 2007 году.