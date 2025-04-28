Мотосезон в Одинцовском округе откроют 2 мая

В этом году открытие сезона состоится 2 мая в 11:00 на Центральной площади в Одинцове. Затем все участники проедут организованной колонной по городу.

В мотосообществе Одинцовского округа насчитывается более 300 байкеров. Подготовку опытные мотоциклисты начали заранее. Так, Александр Чичеров ежедневно тренируется и отрабатывает свои навыки.

«Все байкеры уже готовятся. Следят за своим мотоциклом, настраивают его и начинают вспоминать все навыки. Каждый год до открытия сезона нормальный байкер начинает тренироваться. Мотоцикл — сложная техника. Она требует максимального внимания на дороге», — добавил байкер.

Для Александра мотоциклы — не просто хобби. Пять лет назад житель Одинцово приобрел свой первый «Харлей», чуть позже у него появился немецкий мотоцикл для путешествий на дальние расстояния. За плечами байкера — поездки во многие города страны. В прошлом году Александр вместе с друзьями проехал более восьми тысяч километров по Золотому кольцу России, а также посетил памятные места Великой Отечественной войны. Следующая его цель Байкал.